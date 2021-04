Ciak solo per oggi, 21 aprile

Foto di Ubaldo Bocci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come annunciato nei giorni scorsi, il cinema è approdato a Porto d’Ascoli.

Solo per oggi, 21 aprile, ciak alla Riserva Sentina per la realizzazione del film dell’attore e produttore Riccardo Scamarcio e del regista ascolano Giuseppe Piccioni: “L’ombra del giorno”, girato per la maggior parte delle riprese ad Ascoli Piceno.

Nei prossimi giorni Troupe e attori torneranno nella città delle Cento Torri per le ultime scene in una cantina sul “lungotronto” e in piazza del Popolo, meteo permettendo.

