Il Sindaco Pasqualino Piunti, il vicesindaco Pierluigi Tassotti e l’assessore alla pubblica istruzione Annalisa Ruggieri hanno svolto un sopralluogo nella palestra del polo scolastico di via Ferri dove si sono appena conclusi i lavori per l’adeguamento funzionale e sismico e l’efficientamento energetico.

Il progetto, del valore complessivo di 400.000 euro, ha usufruito di un cofinanziamento di euro 172.805,96 del Ministero per l’Istruzione nell’ambito del “Piano Palestre”. Inoltre, con l’accesso ai benefici del “Conto termico” presso il Gestore dei servizi energetici – GSE, la somma a carico del Comune sarà ulteriormente ridotta.

La struttura è stata completamente adeguata dal punto di vista sismico con l’inserimento di rinforzi strutturali in acciaio e di fasciature degli elementi non strutturali (tamponature) che erano, in caso di sisma, a rischio di ribaltamento. E’ stato realizzato il completo efficientamento energetico della palestra e del corpo spogliatoi con la sostituzione di tutti gli infissi e l’inserimento del “cappotto termico” esterno.

Inoltre è stato adeguato funzionalmente il blocco spogliatoi con l’abbattimento delle barriere architettoniche, realizzati servizi igienici a norma per i disabili, rivisitati tutti gli impianti interni.

Anche la pavimentazione della palestra è stata rinnovata con un nuovo manto ed è stato insonorizzato il soffitto con l’inserimento di pannelli fonoassorbenti.

Infine è stata inserita la nuova illuminazione a LED ed è stato sostituito l’impianto di riscaldamento con delle macchine più efficienti, moderne e silenziose.

Il progetto esecutivo è stato interamente curato dal Servizio Edilizia Scolastica comunale con il supporto per la parte strutturale dello studio SEITEC di Ancona. I lavori, sotto la direzione del prof. ing. Luigino Dezi, sono stati eseguiti dalla SAM Costruzioni srl di S. Giovanni Campano (FR) nei tempi contrattuali di 180 giorni.

