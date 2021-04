Le ragazze di Lorenzo Ciancio e Luigina Di Ventura hanno perso 3 a 0 contro la Satel, seconda in classifica e partita con l’obiettivo della promozione in serie B2

ASCOLI PICENO – Prosegue il cammino di crescita della giovane compagine della Energia 4.0 Volley Angels Project in serie C femminile. Al cospetto della Satel, seconda in classifica e partita con l’obiettivo della promozione in serie B2, la squadra rossoblù ha ben figurato, dimostrando di essere all’altezza delle prime di questo raggruppamento della serie C.

Ad Ascoli è finita 3-0 per l’esperta formazione picena (22, 15, 18) ma le ragazze di Lorenzo Ciancio e Luigina Di Ventura hanno lasciato un’ottima impressione sul campo ascolano. «Siamo scesi in campo – ha detto Ciancio – con un piglio aggressivo che avrebbe meritato sorte migliore, ma purtroppo alcuni dettagli sfavorevoli e un pizzico di inesperienza hanno fatto la differenza, condannandoci a perdere il primo set. Poi è uscita fuori la caratura delle avversarie che hanno fatto leva anche su una maggiore abitudine al confronto che alla lunga ha consentito loro di vincere la partita».

Tra le ragazze della Energia 4.0 ha fatto il suo esordio in serie C Benedetta Maria Gennari, che nel corso dell’ultimo set era sul terreno di gioco insieme alla sorella maggiore Carlotta, che ha già esordito in serie B2. Questa la formazione scesa in campo contro la Satel. Energia 4.0: Annunzi (L2), Bastiani, Carloni, Casarin, Catalini, Ceravolo, Cicchitelli, Gennari B.M., Gennari C., Iommi, Maracchione, Scagnoli, Silenzi (L1), Valentini. All.: Ciancio-Di Ventura. Nel prossimo turno la Energia 4.0 osserverà il proprio turno di riposo previsto dal calendario, ma per le atlete sarà comunque un periodo di grande attività, visto che quasi tutte scenderanno in campo nel campionato Under 17.

Il gruppo che partecipa al campionato di serie C e che disputa le proprie partite interne alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio, infatti, è composto dal nucleo della formazione di quel campionato giovanile, integrato ogni settimana da un paio di atlete del gruppo della serie B2 e da alcune atlete più giovani. L’obiettivo primario della società è quello di far acquisire esperienze importanti per poi fare bene nel campionato Under 17, uno degli obiettivi stagionali di Volley Angels Project.

