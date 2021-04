TERAMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 20 aprile, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo.

I finanzieri del Comando Provinciale di Teramo, a seguito di complessi accertamenti svolti sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito il sequestro di una villa di pregio con annesso giardino di 735 mq, nei confronti di un imprenditore teramano operante nel settore televisivo.

La misura di prevenzione a carattere patrimoniale emessa dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di L’Aquila nei confronti del medesimo – di cui è stata riconosciuta la pericolosità sociale ed economica in relazione a molteplici reati contro il patrimonio, tributari e fallimentari – è l’esito di un’articolata attività di indagine eseguita dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Teramo.

Le attività investigative si sono incentrate sulla ricostruzione dell’operazione di trasferimento della proprietà di un immobile del valore commerciale di un milione e 400 mila euro. Detto edificio, posto all’incanto da Equitalia S.p.A. per il recupero di debiti tributari accumulati dalla società di cui il soggetto era amministratore unico, era rientrato nella disponibilità del medesimo tramite un prestanome che, aggiudicatosi all’asta l’immobile al terzo esperimento di vendita per l’importo di 405 mila euro, lo faceva successivamente confluire, a titolo gratuito, in un fondo patrimoniale (Trust) appositamente costituito e riconducibile al coniuge convivente dell’imprenditore.

Le investigazioni tecniche, bancarie e patrimoniali, hanno provato da un lato la pericolosità sociale dell’imprenditore, dall’altro che il bene immobile era rientrato, per mezzo di artificiose operazioni negoziali, nella disponibilità dello stesso, permettendo agli organi inquirenti di disporre di un quadro indiziario tale da essere posto a sostegno della richiesta del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dell’immobile di pregio, provvedimento emesso dal Tribunale di L’Aquila, competente per le misure di prevenzione patrimoniali in ambito regionale.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.