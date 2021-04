SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue la rassegna “Incontri con l’Autore: XL ed. primavera 2021”, organizzata dall’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura”, che mercoledì 21 aprile vedrà ospite lo scrittore Roberto Costantini con “Una donna in guerra” (Longanesi). Converserà con l’autore Filippo Massacci.

Dopo “Una donna normale”, una nuova avvincente storia per la protagonista Aba Abate. Dentro di lei, il confine tra Aba, moglie e madre, e Ice, funzionaria di alto livello dei Servizi Segreti italiani, è sempre più labile. Non sa se riuscirà più a tenere insieme i pezzi della sua doppia vita come ha sempre fatto. A casa, suo marito le nasconde una parte di verità e alcune rivelazioni sul suo conto fanno tremare le sottili fondamenta su cui Aba ha costruito tutta la sua esistenza. Sul lavoro, per fermare due pericolosi terroristi, ha perso l’unico uomo che ha sempre saputo vederla per quello che è, Aba e Ice insieme. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice fatica a scoprire, è che il vento del deserto sta per portare nella sua fragile vita un pericolo più distruttivo di quanto abbia mai immaginato. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice capirà forse troppo tardi, è che non esiste più nemmeno un posto al mondo in cui lei non sia una donna in guerra.

Evento patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto. Organizzato da Mimmo Minuto, I Luoghi della Scrittura e dalla Libreria Libri ed Eventi. In collaborazione con Il Club degli Incorreggibili Ottimisti, La Fabbrica dei Fiori e Pelasgo Grottammare. Con il sostegno di BPER Banca. L’incontro potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’associazione a partire dalle 18.30.

