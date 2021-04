TERAMO – “I Carabinieri di Pineto hanno denunciato per truffa un trentaseienne di Montesilvano. L’uomo infatti, tramite il market place di Facebook aveva posto in vendita quattro cerchioni in lega per Alfa 156, così incassando dalla vittima, tramite bonifico bancario, la somma di 500 euro, senza però spedire la merce”.

Ciò si legge nella nota stampa, diffusa il 19 aprile, dal Comando Provinciale di Teramo.

