SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 24 e domenica 25 aprile il Circolo Nautico Sambenedettese organizza la tappa di Campionato Italiano Classe Orc – Trofeo Riviera delle Palme – 4° Memorial Carlo Aleandri, regata nazionale valida come qualifica per il Campionato Italiano di Vela d’Altura Assoluto.

La manifestazione rientra nel calendario Coni delle manifestazioni sportive e nei calendari Fiv e Uvai e si svolgerà nelle acque antistanti il porto di S. Benedetto, con inizio delle regate di giornata previsto, sia sabato che domenica, alle ore 11. L’imbarcazione prima classificata Overall classe Orc (Regata/Crociera-regata) si aggiudicherà il 4° Trofeo Challenger Memorial “Carlo Aleandri”, che verrà detenuto dall’armatore dell’imbarcazione vincitrice fino al 31 marzo 2022, data entro la quale tornerà al Circolo Nautico Sambenedettese per essere messo a disposizione per le successive regate.

Le iscrizioni sono formalmente chiuse, ma a causa delle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria Covid-19, potranno essere accettate eccezionalmente fino alle ore 13 di venerdì 23 aprile. Ogni informazione specifica sulla manifestazione potrà essere richiesta all’indirizzo di posta elettronica info@circolonautico, oppure consultando il sito web www.circolonautico.info.

