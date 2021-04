Abbiamo commentato la bella vittoria della Samb a Verona ma anche le vicende societarie dopo il primo pronunciamento della sezione fallimentare del Tribunale di Ascoli con tutti gli scenari possibili di fronte ai rossoblu e in più abbiamo mostrato alcuni documenti per cercare di chiarire i rapporti fra Kim e Serafino

PARTE 2

Una nuova puntata di Scienziati nel Pallone è andata onda su Riviera Oggi alle 18 e 30. Abbiamo commentato la bella vittoria della Samb a Verona ma anche le vicende societarie dopo il primo pronunciamento della sezione fallimentare del Tribunale di Ascoli con tutti gli scenari possibili di fronte ai rossoblu e in più abbiamo mostrato alcuni documenti per cercare di chiarire i rapporti fra Kim e Serafino.

PARTE 1

In evidenza la seconda parte della trasmisisone. Qui sotto trovate la prima parte, purtroppo abbiamo dovuto interrompere il primo streaming per problemi occorsi con la piattaofrma di You Tube

