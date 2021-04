SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A distanza di una settimana, torniamo a fare un breve report sulla situazione dei contagi da Coronavirus in provincia.

Di seguito il nostro articolo precedente

Al 19 aprile, ore 9, San Benedetto conta 232 casi di Covid: Ascoli 221 e Monteprandone 129. Tre Comuni a quota zero: Palmiano, Montedinove e Force. Rispetto a sette giorni fa contagi in diminuzione in Riviera e nel Comune di San Giacomo della Marca, in aumento invece nel capoluogo.

Di seguito la situazione Comune per Comune (casi e persone in quarantena) della nostra provincia tramite i dati forniti dal Servizio Sanità regionale.

