FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questo fine settimana.

Controlli sulle strade per i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo nel Fermano.

Denunciate due persone: una risultata positiva al Narco Test e possesso di cocaina, sostanza sotto sequestro mentre l’altra è stata deferita per non aver rispettato i provvedimenti di restrizione a suo carico emesso dal Tribunale.

Controlli anti-Covid, due multe. Una persona per spostamento non consentito e un’altra, dipendente di una ditta, per non aver indossato la mascherina sul luogo di lavoro.

