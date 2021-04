Non perdere la nona puntata di Bussa coi Piedi! Laura Di Pietrantonio​ alla scoperta dei segreti della pesca e della tradizione culinaria sambenedettese con Federico Palestini di Nudo & Crudo!

Laura di Pietrantonio, per la nona puntata di “Bussa coi Piedi”, ha fatto visita a Nudo & Crudo a San Benedetto dove, come al solito, ha cercato di carpire i segreti di turno che stavolta ha, in parte, rivelato lo chef Federico Palestini, che le ha raccontato la sua cucina, con un focus ovviamente sulla tradizione culinaria sambenedette, e la sua storia di “Chef – Marinaio”. Con Federico si è parlato anche di pesca, stagionalità del pesce e segreti da chef!

Non perdere la puntata giovedì 22 aprile su rivieraoggi.it, picenooggi.it e sui rispettivi canali Facebook e Instagram!

