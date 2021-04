VERONA – L’allenatore dei veneti Luigi Fresco commenta la sconfitta contro la Samb per una rete a zero subita dal Virtus Verona in casa domenica 18 aprile.

Ecco le sue dichiarazioni.

“Sono stati più forti di noi nel palleggio, avevano più fluidità e noi avremmo dovuto rispondere con più grinta e aggressività. Pur non meritando a livello di gioco, abbiamo avuto due grandi occasioni con De Marchi solo davanti al portiere, mentre la Samb è passata alla prima vera occasione da gol”. Play Off sfumati? “Noi abbiamo ancora l’obbligo di provarci, anche se al momento non li stiamo meritando. Subiamo troppi gol, siamo estremamente fragili in difesa”. Salgono a 8 le sconfitte nelle ultime 10 gare, cosa manca a questa Virtus? “Fatico a capirlo, stiamo valutando anche di fare un po’ di lavoro di scarico nei prossimi giorni. Ora pensiamo solo alla partita con la Fermana”.

