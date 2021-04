Installazione di uno scambio di carreggiata che consentirà di effettuare i lavori in modalità continuativa, h24, sette giorni su sette, con l’impiego di 250 uomini e oltre 50 mezzi. A partire dal mese di giugno, inoltre, in vista di un possibile aumento dei flussi, è prevista una configurazione

GROTTAMMARE – Nell’ambito del programma nazionale di Autostrade per l’Italia per l’ammodernamento della rete, da lunedì 19 aprile diventano operativi i cantieri per gli interventi di manutenzione e per il potenziamento degli impianti nelle gallerie dell’A14, tra Pedaso e Grottammare, nelle Marche, dopo una serie di verifiche approfondite in più fasi su tutte le gallerie del tratto, secondo gli standard di controllo introdotti in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e allineati ai migliori protocolli internazionali.

I cantieri riguarderanno sei fornici del tratto marchigiano dell’A14 dove verranno effettuate attività di ripristino e rinforzo del rivestimento in calcestruzzo con un impegno economico complessivo di oltre 20 milioni di euro.

Per limitare al massimo i tempi e i riflessi sulla viabilità verrà garantita la transitabilità delle tratte in entrambi i sensi di marcia, attraverso l’installazione di uno scambio di carreggiata che consentirà di effettuare i lavori in modalità continuativa, h24, sette giorni su sette, con l’impiego di 250 uomini e oltre 50 mezzi.

A partire dal mese di giugno, inoltre, in vista di un possibile aumento dei flussi, è prevista una configurazione dei cantieri che consentirà di rendere fruibili nei fine settimana due corsie nella direzione di traffico prevalente, a partire dalle 14 del venerdì fino alle 12 del lunedì. A supporto della viabilità, la Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia ha previsto un potenziamento dei servizi di assistenza all’utenza nei pressi dei cantieri.

Prevista anche la conclusione delle attività di adeguamento obbligatorio alla normativa europea antincendio, che prevede, per tutte le gallerie con dimensioni superiori ai 500 metri di lunghezza, l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche nei tunnel, interventi su sistemi e impianti di illuminazione, ventilazione, rilevazione incendio, videosorveglianza, equipaggiamento delle vie di fuga, alimentazione elettrica, soccorso.

