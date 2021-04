FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni nel Fermano.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone. Nei guai una 49enne campana e un 47enne maceratese.

“La donna per accesso abusivo ad un sistema informatico di una società per rubare circa 8 mila euro, dirottando un bonifico destinato all’azienda sul proprio conto corrente e l’altro deferimento per guida in stato di ebbrezza alcolica dopo un incidente stradale – si legge in una nota diffusa dall’Arma – Accertamenti scrupolosi da parte dei militari che hanno portato ai provvedimenti e alle denunce”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.