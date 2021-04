PORTO SAN GIORGIO – Inizio di campionato Under 17 intenso per la Volley Angels Project che ha iscritto due formazioni che stanno ben comportandosi nel rispetto dei propri obiettivi, la Vpm e la Axis-Mrs. La Vpm, tra le due, è la squadra più esperta, con molte delle atlete che militano nel campionato di serie C, con qualche presenza anche in serie B2 e ha collezionato finora due vittorie su due partite (una terza è stata rinviata), la prima nel derby contro l’Axis-Mrs nell’anticipo e la seconda nella gara disputata giovedì scorso a Monte Urano sul campo della Publiesse. 3-1 il risultato finale di questa partita (23-25; 25-17; 25-17; 25-13) che ha visto in campo la seguente formazione. Annunzi (L1), Bastiani, Carloni, Casarin, Ceravolo, Ciccalè, Gennari, Macchini, Maracchione, Massi, Orsili, Paniconi (L2), Pediconi, Scagnoli. All.: Ciancio-Di Ventura.

«Le nostre avversarie – ha detto il tecnico rossoblù Ciancio – hanno approcciato meglio al primo set, con maggiore leggerezza. Noi abbiamo provato la rimonta, ma nel finale loro hanno avuto la meglio. Da lì in poi, però, siamo cresciuti e abbiamo avuto la possibilità di far girare tutte le ragazze a referto, anche con buoni minutaggi, acquisendo così maggiore consapevolezza su come fare bene le cose. Il risultato finale credo che abbia rispettato i valori in campo».

Diverso il discorso per le giovanissime ragazze della Axis-Mrs che finora hanno disputato tre partite: il derby contro la Vpm (0-3) e le gare contro la Emmont “A” (0-3) e contro la Riviera Samb Volley (0-3). L’obiettivo di questa squadra è quello di acquisire esperienze importanti, visto che la maggior parte delle ragazze è molto sotto il limite di età della categoria, con alcune giocatrici addirittura del 2008, supportate da alcune appena più grandi.

Finora questo gruppo, allenato da Luigina Di Ventura e da Laura Pompei, sta rispondendo benissimo alle sollecitazioni, mostrando in campo unità, dinamismo e voglia di apprendere, fattori che sono alla base di un percorso di crescita. Questa la formazione della Axis-Mrs schierata nell’ultima partita contro la Riviera Samb. Bracalente (L), Cicchinè, Di Clemente, Di Santo, Guenci, Marcattili, Persano, Pomioli, Procaccini, Tawiah. All.: Di Ventura-Pompei. Nel prossimo turno la Vpm osserverà un turno di riposo, mentre la Axis-Mrs giocherà sul campo della Emmont “B”.

