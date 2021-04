In un mercato dei trasporti sempre più concorrenziale, le aziende che si occupano di trasporti su gomma devono mantenere sotto controllo l’efficienza dei mezzi ed ottimizzare i costi per essere più competitivi.

Affidarsi ad un’officina specializzata in manutenzione mezzi pesanti come la O.M.A.R.A. Group, con una esperienza pluriennale nel settore, permette facilmente ad ogni azienda, grande o piccola che utilizza automezzi pesanti per il trasporto, di lavorare in sicurezza e risparmiare sui costi di gestione dei mezzi stessi.

Grazie ad una manutenzione regolare e al corretto allineamento degli assi e delle ruote, si può ottenere un risparmio fino al 5% sul consumo di carburante e fino al 20% sulla durata di vita degli pneumatici e sui costi di manutenzione e riparazione.

Vuol dire migliaia di euro risparmiati ogni anno!

Come accorgersi del problema?

È molto importante controllare periodicamente il consumo di carburante e dei pneumatici perché, quando il vostro veicolo non è allineato, molta energia viene assorbita dai pneumatici in fase di rotolamento.

Se il conducente avverte l’impressione che il veicolo sbandi o tiri da un lato che potrebbero dipendere da un errato assetto delle ruote. L’automezzo rischia di essere un pericolo per la sicurezza stradale viaggiando obliquamente ed occupando uno spazio maggiore del previsto.

viaggiando obliquamente ed occupando uno spazio maggiore del previsto. Assi non allineati portano un maggiore attrito causando un considerevole aumento del consumo di carburante .

. Surriscaldamento o un’usura eccessiva ed irregolare dei pneumatici può essere un segnale di assali disallineati.

può essere un segnale di assali disallineati. Un errato assetto delle ruote provoca nel guidatore maggiori sollecitazioni alle spalle ed al collo riducendo sensibilmente il confort del conducente già messo a dura prova da un lavoro faticoso e usurante.

Come intervenire per ridurre i costi ed aumentare la sicurezza?

Nel reparto allineamento assali e ruote dell’officina Omara Group dotato di impianto Josam di ultima generazione, viene effettuato un check totale su assali, ruote e pneumatici, consentendo di ottenere un veicolo perfettamente equilibrato.

Omara Group interviene con un controllo a 360°:

– Diagnosi iniziale, in cui si controllano pressione, usura perni, boccole di balestre, gruppo sterzo e assali sterzanti posteriori sostituendo, laddove necessario, i componenti usurati che compromettono il fissaggio degli assali.

– Allineamento assali, in cui vengono controllati:

• Convergenza/Divergenza (l’allineamento delle ruote tra di loro)

• Campanatura (l’inclinazione della ruota)

• Incidenza (l’inclinazione dell’assale riferita all’inclinazione del perno fuso in avanti o indietro)

• Fuori squadro (l’allineamento degli assali in relazione alla linea centrale del telaio del veicolo)

• Divergenza in sterzata (la differenza tra un certo angolo di sterzata su un lato contemporaneamente a quello opposto)

• Sterzata massima (Valutiamo il limite massimo di sterzo durante una certa manovra)

– Prove su strada: infine, viene verificato il corretto allineamento provando i veicoli su strada, in reali condizioni di traffico.

Affidarsi alle cure dell’officina Omara Group significa risparmio nella manutenzione generale del parco automezzi, risparmio di costi di carburante e sostituzione pneumatici. Permette inoltre di ridurre i rischi derivanti da guida pericolosa, di aumentare il benessere dei conducenti e di fare viaggi più brevi.

Chiama per un appuntamento per il check up allineamento ed il tuo mezzo filerà dritto!

