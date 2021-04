SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Concordato accettato. Il giudice Francesca Calagna del Tribunale di Ascoli Piceno ha accettato il concordato in bianco presentato da Domenico Serafino.

Non commentiamo per ora la sentenza se non ponendo il rilievo alle pesante sottolineature del collegio giudicante (presidente Luigi Cirillo, giudice relatore Francesca Calagna, giudice Francesca Sirianni) riguardanti “la finalità meramente dilatoria” della domanda di concordato, e la necessità dunque di una vigilanza ravvicinata sia negli uomini che nel tempo. C’è la richiesta di un deposito di 25 mila euro, il deposito in Tribunale della situazione finanziaria aggiornata a 10 giorni, la nomina di Franco Zazzetta e Massimo Pulcini come Commissari giudiziali.

Serafino e i suoi uomini stanno cercando intanto di organizzare la trasferta di Verona di domenica prossima, che si annuncia complicatissima.

QUI LA SENTENZA INTEGRALE: S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO SRL DECRETO(1)

Di seguito alcuni stralci significativi.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.