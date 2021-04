Rivelati anche i premi per il vincitore: l’Associazione garantisce tre serate di spettacolo, l’Amministrazione Comunale invece offre un premio in denaro di mille euro

GROTTAMMARE – Sono già arrivate le prime adesioni alle “Selezioni Nuovi Comici” per la 36a edizione del Festival Nazionale dell’Umorismo “Cabaret Amore mio” edizione 2021 di Grottammare e tante altre ne arriveranno. Questo fa ben sperare e ci fa credere ancora di più in questo progetto che, di durata ormai più che trentennale, ha visto sempre la piena collaborazione tra l’Associazione Lido degli Aranci e l’Amministrazione Comunale di Grottammare, con a capo il Sindaco Enrico Piergallini.

Concorso che premia i nuovi talenti che si affacciano al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, fiore all’occhiello per la nostra cittadina, conosciuta e riconosciuta come autrice del più longevo festival del Cabaret su tutto il territorio nazionale. In questo momento particolare che tutti stiamo affrontando, che vede il settore artistico in profonda crisi, l’Associazione garantisce tre serate di spettacolo al vincitore del Festival, affiancata dall’Amministrazione Comunale che invece offre un premio in denaro di ben mille euro.

È un impegno gravoso e uno sforzo economico che la Lido effettua come segnale di una ripresa che tutti attendono ma che ancora tarda ad arrivare, sperando che sia di buono auspicio. In questi mesi abbiamo purtroppo ascoltato tante e troppe lamentele di artisti allo stremo, che oltre al dissesto economico lamentano di una mancanza ancora più reale e toccante, quella del palco e del pubblico, uniche loro ragioni di vita.

L’obiettivo è quello di dare una speranza a tutti gli artisti che ancora credono nel proprio lavoro e che volenterosi, proseguiranno nel portarlo avanti, dopo che questa pandemia sarà finalmente sconfitta, nella volontà di ricominciare a “far ridere”. Info e contatti sul sito del Comune di Grottammare e sui nostri canali social ufficiali.

