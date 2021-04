SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente in Riviera nella tarda mattinata del 16 aprile.

A San Benedetto, in via Piemonte, tamponamento fra tre auto.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e chiarire la dinamica del sinistro. Per fortuna non vengono segnalati feriti.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.