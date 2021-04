SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “In occasione dello svolgimento dei campionati italiani di Duathlon sprint e di Paraduathlon Super Sprint, domenica 18 aprile saranno interdette alla sosta e alla circolazione sin dalle prime ore del mattino le zone circostanti la rotonda Giorgini e l’intero lungomare da San Benedetto a Porto d’Ascoli”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 16 aprile: “L’apposita segnaletica mobile è stata installata già da qualche giorno ma gli automobilisti prestino attenzione a non lasciare auto parcheggiate nella zona per evitare sanzioni e rimozioni”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.