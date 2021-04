Al palazzetto di via Colle Gioioso il team ha ceduto 34-43 contro Cingoli. L’Under 17 tornerà in campo martedì 20 aprile proprio sul parquet del Cingoli, la prima squadra giocherà invece sabato 17 aprile in casa contro Falconara

MONTEPRANDONE – La terza giornata, la seconda sconfitta. Un altro stop per l’Under 17 dell’Handball Club Monteprandone, che ieri al palazzetto di via Colle Gioioso ha ceduto 34-43 contro Cingoli. L’U17 tornerà in campo martedì 20 aprile, proprio sul parquet del Cingoli, alle 18.

Sabato invece tocca alla prima squadra, che è chiamata a riscattare l’ultima pesante sconfitta (in precedenza, per i blu, due vittorie e un altro ko). I ragazzi di coach Andrea Vultaggio restano in casa e ospitano Falconara, fanalino di coda del girone B di serie B con nemmeno un punto guadagnato dopo quattro partite disputate. La sfida, al via alle 18.30, anche stavolta si giocherà a porte chiuse, ma verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell’HC Monteprandone.

