GROTTAMMARE – Visto il successo di partecipanti delle precedenti edizioni, che si sono svolte nel 2019 e nel 2020, riprenderà il 20 aprile l’iniziativa “Equilibrio e movimento per la salute”. Si tratta di un corso gratuito di ginnastica a corpo libero e posturale aperto a cittadini di ogni età organizzato dagli assessorati alla salute, allo sport, all’inclusione e alla comunicazione del Comune di Grottammare, dall’Unione Sportiva Acli Marche con la collaborazione di Qualis Lab – Ormodiagnostica.

L’iniziativa si svolgerà ogni martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 10 presso il Parco Urbano del Primo Maggio in via Salvo d’Acquisto a Grottammare. Durante lo svolgimento dell’iniziativa, diretta dalla professoressa Sara Piunti, saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 19.

Le parole dell’assessore allo Sport, Salute e Sostenibilità Alessandra Biocca: “Un ringraziamento particolare all’ US Acli per il supporto costante in tutte le attività intraprese negli anni con l’assessorato allo Sport e Salute. Grazie ad un bando regionale del servizio Politiche Sociali e Sport e Politiche Giovanili al quale l’unione sportiva ha partecipato si dà origine ad una nuova iniziativa, ‘Laboratorio teatrale live online’, rivolta alla fascia di età compresa tra i 16 e 35 anni. Si conferma, inoltre, un’altra importante e partecipata iniziativa, ‘Equilibrio in movimento’, in collaborazione con l’assessorato all’Inclusione sociale, dopo il successo dello scorso anno e per il quale rivolgo un doveroso e sentito ringraziamento all’istruttrice Sara Piunti. È necessario che si continui il lavoro iniziato, partendo dalla salute, con la pratica dello sport anche per gli anziani, affinché possano continuare ad essere quella preziosa risorsa di cultura e solidarietà che oggi può essere anche più significativa. Gli anziani e i ragazzi, le parti apparentemente più deboli della nostra comunità, hanno rappresentato quest’anno la punta di un iceberg ricco di cultura e solidarietà che rappresenta la vera ricchezza di Grottammare. Ripartire a lavorare insieme è necessario per permettere alla nostra comunità di continuare a crescere in modo armonico e condiviso, soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia”.

Per la partecipazione (la preiscrizione è obbligatoria) occorre contattare il numero 3442229927. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche.