TERAMO – “Nel corso della mattinata di oggi, i pompieri del Comando di Teramo sono stati impegnati in un intervento per la ricerca di una persona scomparsa. Si tratta di una donna di 61 anni, che intorno alle 6.15 di stamattina è uscita dalla sua abitazione in località Pantaneto di Teramo, come dimostrato dalle telecamere di videosorveglianza, senza fare più rientro in casa”.

Così dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in una nota diffusa il 15 aprile: “Sul luogo delle ricerche è stata inviata una squadra operativa, il furgone Ucl (Unità di Comando Locale), con funzioni di Posto di Comando Avanzato, gestito da personale Tas (esperto in Topografia Applicata al Soccorso) e due unità cinofile dei pompieri di Teramo. Il personale operativo e i cinofili hanno perlustrato attentamente la zona circostante il paese, coadiuvati dall’elicottero Drago 54 del Nucleo dei vigili del fuoco di Pescara”.

Dal Comando teramano concludono: “Intorno alle 15 di oggi la donna è stata individuata da un familiare in un luogo distante circa un chilometro dal cimitero del paese, in buone condizioni fisiche ed è stata subito riaccompagnata presso la sua abitazione. Le operazioni di ricerca sono state effettuate in collaborazione con il personale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e cinofili del Cnsas”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.