SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 16 aprile, nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore: XL ed. primavera 2021”, organizzata dall’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” e dalla libreria Libri ed Eventi, in collaborazione con La Fabbrica dei Fiori e Pelasgo Grottammare, con il sostegno di BPER Banca e con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, la scrittrice Carla Maria Russo presenterà il suo ultimo libro “I Venturieri. La travolgente ascesa degli Sforza” (Piemme). Converserà con l’autrice Romina Celani. L’evento sarà in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di “I luoghi della scrittura” dalle ore 18,30.

Il libro ripercorre un secolo di storia della famiglia Sforza e narra la storia di una grande e avventurosa saga familiare, ricca di indimenticabili personaggi. Muzio Attendolo, costretto dal padre, uomo intransigente e violento, a fare il contadino si incontra in segreto con Imelda, che è innamorata di lui, ma che non lo sposerà mai, perché appartiene alla potente famiglia dei Pasolini, nemica degli Attendolo. Da qui la sua scelta improvvisa di arruolarsi come venturiero nelle schiere di Boldrino da Panicale, una scelta che darà alla sua vita una svolta decisiva. Attraverso vicissitudini, guerre feroci, nemici irriducibili e il grande amore per la popolana Lucia, infatti, Muzio diventerà il celebre Muzio Sforza, temutissimo capitano di ventura conteso e ricercato da tutti i signori d’Italia. Lucia gli darà molti figli, ma il più amato resterà sempre il primogenito Francesco, per il quale il padre sognerà un destino ancora più felice e fortunato del suo.

Ecco i link per assistere alle dirette:

Pagina Facebook I Luoghi della Scrittura e Libri ed Eventi: https://www.facebook.com/Iluoghidellascrittura/videos/1391128997930740

https://www.facebook.com/libriedeventi/videos/450000152899744

Canale YouTube I Luoghi della Scrittura:

https://youtu.be/bxCFiO86zM4

