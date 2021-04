SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segnalazione in Riviera.

Nella mattinata del 15 aprile è giunta in redazione la protesta di una residente del centro cittadino di San Benedetto che segnala un ritardo nel ritiro di rifiuti ingombranti in via Voltattorni.

“Ad una settimana dal concordato appuntamento, il mobilio risulta ancora giacente sul ciglio della strada – ci dichiara la residente – La situazione tra l’altro è degenerata a causa dello sversamento di altri rifiuti da parte di altri cittadini della zona, forse tratti in inganno dall’occasionalità dell’ingombro”.

“E’ una situazione vergognosa – denuncia la residente – che lede il decoro di una cittadina come la nostra. Il Sindaco Piunti e la Segreteria comunale sono stati avvisati da giorni, ma nonostante ciò i rifiuti sono ancora lì”

Si attendono sviluppi.

