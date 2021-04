Al via la seconda edizione del Concorso internazionale di scrittura poetica in lingua italiana lanciato per la prima volta l’anno scorso da una teramana bloccata in Inghilterra dalla pandemia

Si aprono oggi (con scadenza 15 maggio 2021) le iscrizioni a casomaiAdesso – Concorso internazionale di scrittura poetica in lingua italiana. Anche quest’anno l’iniziativa – lanciata per la prima volta l’anno scorso da una teramana bloccata in Inghilterra dalla pandemia – è realizzata da INTER AMNIA – 两河之间– Between the Rivers, centro che promuove il plurilinguismo, la comprensione interculturale e la coesione sociale, attraverso la celebrazione della lingua e della cultura italiana in Abruzzo, in Italia e nel mondo.

Una giuria accreditata, composta da scrittori pubblicati, valuterà anonimamente e criticamente le poesie in concorso, selezionandone quindici finaliste e identificando tra queste una terna di componimenti vincitori. Tra i principali premi in palio, pergamene artistiche di alto pregio realizzate da un noto studio grafico di Pescara, e la pubblicazione su un’originale rivista letteraria in prima uscita questo autunno.

Vista la natura internazionale dell’iniziativa, la serata di premiazione (prevista per il 15 luglio) si svolgerà online, in modo da garantire a tutti la possibilità di partecipare in qualsiasi luogo del mondo si trovino. L’iniziativa è rivolta a poeti sia esordienti sia affermati.

Qui per il bando completo di concorso e le istruzioni per l’iscrizione.

