La manifestazione podistica con finalità benefiche si svolgerà con un nuovo format: venti staffette regionali che si correranno in contemporanea in tutta Italia con partenza sabato 22 maggio alle ore 11 e arrivo domenica 30 maggio alle 11

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto 85 Polisportiva di San Benedetto è stato invitato a far parte dei gruppi di coordinamento della manifestazione podistica con finalità benefiche Run4Hope 2021, gruppi che avranno il compito di individuare il percorso e gestire le interconnessioni tra i partecipanti.

Data la situazione sanitaria in atto si è scelto un format che prevede venti staffette regionali che si correranno in contemporanea in tutta Italia con partenza sabato 22 maggio alle ore 11 e arrivo domenica 30 maggio alle 11. Per partenza e arrivi saranno privilegiati tendenzialmente i capoluoghi di regione, ma la riviera delle palme verrà coinvolta in modo massiccio dal transito delle staffette che vedranno una suddivisione in tappe giornaliere che rappresenteranno una frazione del percorso complessivo.

Il Comitato Regionale di supporto a Run4Hope, sulla base di quanto emergerà dal confronto con i partecipanti, definirà giorni, luoghi e orari della loro partecipazione tenendo conto della loro collocazione geografica con lo scopo di gestire le tappe nel loro comune o in comuni vicini alla loro residenza. Ogni tappa giornaliera avrà quindi un orario e un luogo di inizio e i vari orari (o luoghi) di scambio (o passaggio) del testimone.

In aggiunta alla partecipazione fisica alla staffetta podistica viene richiesta l’attivazione dei partecipanti al fine di effettuare una donazione che sarà interamente devoluta ad Airc per la ricerca contro i tumori infantili.

“Siamo onorati – ha detto il presidente del Porto 85, Roberto Silvestri – di essere stati invitati a far parte di questa manifestazione e invito tutti coloro che vorranno partecipare a contattare la nostra società”.

Info: 335-6119222.

