PORTO SAN GIORGIO – Inizia sabato nel nuovo PalaVolley di Ascoli contro la Satel (fischio d’inizio ore 19) il girone di ritorno della serie C femminile per la Energia 4.0 Volley Angels Project, formazione giovane e battagliera basata sul nucleo della squadra Under 17. Il girone di andata ha portato importanti miglioramenti in casa rossoblù, come ha confermato anche il vice allenatore Lorenzo Ciancio.

«Per quanto riguarda la fase ascendente di questo campionato, dobbiamo dire – spiega il tecnico della Energia 4.0 – che è stata difficile, soprattutto se pensiamo che il nostro gruppo è composto da giocatrici giovanissime (quasi tutte esordienti in questa categoria) alle quali settimanalmente si aggregano un paio di atlete del gruppo squadra della B2. Il percorso di crescita funziona e vedremo i suoi frutti quando tutti i campionati giovanili saranno iniziati, anche perché il processo di maturazione delle nostre ragazze è stato pensato per il medio e lungo periodo. Abbiamo avuto molte conferme, che qualche volta sono passate anche attraverso delle sconfitte, ma siamo convinti che nel girone di ritorno ci toglieremo delle belle soddisfazioni».

Nell’ultimo turno del girone di andata, la Energia 4.0 è stata sconfitta 3-0 (26-24; 25-13; 25-14) dall’esperta Grotta 50, squadra tra le più accreditate per la promozione in serie B2 e questa è la formazione che è scesa in campo: Gennari, Ragni, Iommi, Cicchitelli, Maracchione, Casarin, Scagnoli, Valentini, Ceravolo, Curi, Bastiani, Catalini, Paniconi (L1), Silenzi (L2). All. Capriotti-Ciancio.

