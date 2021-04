La giornalista del programma Rai “PresaDiretta” si è aggiudicata la seconda edizione del premio giornalistico “Umberto Rosa” per la categoria “Radio e Tv” e il premio speciale “Giornalista dell’anno”

ROMA – La sambenedettese Daniela Cipolloni, giornalista del programma Rai “PresaDiretta” si è aggiudicata la seconda edizione del premio giornalistico “Umberto Rosa” per la categoria “Radio e Tv” e il premio speciale “Giornalista dell’anno” con l’inchiesta “Quali sono oggi le cure disponibili per combattere il Covid 19?” andata in onda il 14 settembre 2020.

A pari merito con lei in entrambi i premi la giornalista Lidia Scognamiglio, autrice del servizio per Tg2 Medicina 33 “Diana, guarita da una grave malattia rara grazie alla ricerca”.

Qui per rivedere l’inchiesta di Daniela Cipolloni.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.