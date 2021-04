SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La libreria Nave Cervo di San Benedetto del Tronto offre agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e della primaria, ai bibliotecari, agli educatori, ai genitori e a tutti gli appassionati, un corso online gratuito di formazione sulla letteratura per l’infanzia.

Per quattro mercoledì consecutivi, a partire dalle 17.30, gli iscritti potranno seguire gli incontri online tenuti da esperti di letteratura per l’infanzia che, esplorando il catalogo Babalibri, forniranno diverse chiavi di accesso ed esempi concreti per entrare in questo universo. Durante il corso sarà fornita ai partecipanti una bibliografia con i titoli dei testi trattati e, al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il primo incontro, dedicato ai primi passi nel mondo dei libri, si è svolto con grande partecipazione di pubblico. Ecco il calendario dei restanti appuntamenti:

Mercoledì 21 aprile – 17.30

STORIE DA ASCOLTARE: PAROLE E MUSICA PER SOGNARE

a cura di Maria Cannata.

Un’attività per comprendere il legame tra lettura e musica partendo dagli aspetti ludici ed emozionali.

Mercoledì 28 aprile – 17.30

IMPARARE A LEGGERE E LEGGERE PER IMPARARE

A cura di Tiziana Mascia, introduce Cristina Brambilla.

Un viaggio dedicato alle prime letture in autonomia per conoscere le varie fasi del ciclo del lettore, dalla consapevolezza fonologica alla fluidità della lettura, e comprendere come diventare piccoli lettori abili e motivati.

Mercoledì 5 maggio – 17.30

PROGETTARE E ORGANIZZARE LABORATORI CON I LIBRI

A cura di Barbara Archetti, Anna Pisapia, Cristina Zeppini.

Un’occasione per apprendere gli elementi essenziali per organizzare proposte animate con i bambini basate sulla lettura di albi illustrati.

Mercoledì 12 maggio – 17.30

I NOSTRI EROI PREFERITI

A cura di Francesca Archinto.

Una riflessione sull’ importanza per il bambino del contatto diretto con i libri di qualità, raccontando i classici del catalogo Babalibri

Per informazioni:

whatsapp: 340 48 52 351

mail: navecervo@gmail.com

