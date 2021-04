SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano i sopralluoghi della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto per assicurare che la barca affondata sabato scorso nelle acque antistanti la Sentina non costituisca un pericolo per l’ambiente marino e per la navigazione marittima.

Il nostro articolo precedente

Dalla Capitaneria, tramite nota diffusa il 14 aprile, dichiarano: “Giornalmente infatti una motovedetta del Comando marchigiano, raggiunge il punto dell’affondamento per verificare che non ci siano sversamenti di idrocarburi, sebbene sembrerebbero presenti sull’unità in scarse quantità”.

“Nel frattempo continuano i contatti con il proprietario ed il Comandante della barca, già diffidati alla rimozione del relitto, per restare aggiornati circa l’organizzazione delle operazioni di emersione” si legge nel comunicato.

