In azione i carabinieri

FERMO – Interventi delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo hanno denunciato un 33enne di origine balcanica per possesso di una patente di guida estera risultata falsa. Inevitabile, quindi, il deferimento.

Controlli anti-Coronavirus nel Fermano, otto multe per coprifuoco violato e altre normative non rispettate. Chiuso un bar per cinque giorni.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.