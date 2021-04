GROTTAMMARE – L’equilibrio tra ritmo e parole è il filo conduttore del prossimo appuntamento a Grottammare della rassegna online di poesia e letteratura “Esodi-Residenze Digitali”, in programma giovedì 15 alle ore 18.

Il poeta Davide Rondoni sarà l’ospite di in un singolare incontro sul connubio fra poesia e danza che andrà in onda in diretta sulle pagine Facebook “Esodi residenze digitali” e “Città di Grottammare”.

L’incontro è dedicato ai sognatori, ai molti amanti della danza e della poesia, della vita e del suo misterioso ritmo, come annuncia l’organizzatore Lucilio Santoni, che dialogherà con il poeta, coadiuvato da Giovanna Frastalli: “La riflessione di Rondoni è una lettera d’amore, piena di appunti, di scoperte. Lei ballerina, lui poeta, si incontrano e condividono un destino; entrambi conoscono la ricerca del ritmo, l’equilibrio del gesto, la tensione verso la libertà e l’arte. Ballare, al pari del fare poesia, vuol dire vivere, prendere posizione e forma, cercare il segreto umano e divino del corpo” .

