Il Maestro Claudio Gatti, Presidente della prestigiosa Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, decide di affidarsi alla qualità e professionalità di Officine Grafiche per chiudere e conservare al meglio i suoi ottimi prodotti.

Officine Grafiche, infatti, è un’azienda leader nel settore oggettistica e packaging all’ingrosso e al dettaglio, attiva su scala nazionale.

A Natale e a Pasqua, la rinomata Accademia ha scelto di racchiudere i fantastici panettoni e le deliziose colombe proprio nelle scatole personalizzate realizzate da Officine Grafiche.

Molto presto, inoltre, nascerà una nuova collaborazione tra l’Accademia specializzata nella produzione artigianale dei lievitati con Lievito Madre e Galassia Store, azienda figlia di Officine Grafiche che opera a livello locale.

Galassia Store offre soluzioni a 360 gradi per idee regalo, decoro e confezionamento. Scarica i cataloghi dal sito www.galassiastore.it. Per alcuni prodotti è possibile richiedere la consegna a domicilio.

Il punto vendita è in Via Enrico De Nicola, 20 a San Benedetto del Tronto. Per info: 0735 735473

