Lo Chef Massimo Polidori ha tenuto due lezioni sulle tecniche di cucina necessarie per stare al passo con i tempi ed essere competitivi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Accademia Chefs, Scuola di Alta Cucina con sede a San Benedetto del Tronto, e l’Associazione Albergatori Riviera delle Palme, presieduta dal Dottor Nicola Mozzoni, si sono unite per migliorare la competitività del turismo della Riviera.

La prima iniziativa frutto della collaborazione si è svolta ad Accademia Chefs l’8 e il 9 aprile: due giornate intense ed altamente formative per gli aderenti all’Associazione degli Albergatori di San Benedetto del Tronto. Lo scopo è stato quello di incrementare la professionalità degli attori del mondo della ristorazione e al tempo stesso la competitività e l’offerta turistica del territorio piceno, fornendo competenze professionali al personale che opera in cucina.

In risposta all’evoluzione della cucina negli ultimi anni Accademia Chefs, sotto la guida dello Chef Massimo Polidori, ha tenuto due lezioni sulle tecniche di cucina necessarie per stare al passo con i tempi ed essere competitivi. In particolare, è stato insegnato l’uso delle tecniche di cottura e conservazione nell’organizzazione di una cucina di hotel: pastorizzazione, sottovuoto e cottura a bassa temperatura controllata.

Le buone tecniche di cucina acquisite durante le due giornate di formazione, unite a una materia prima di qualità di cui il territorio sambenedettese dispone, permetterà ai partecipanti in rappresentanza di venti hotel della Riviera di essere competitive e di elevare la qualità della ristorazione negli hotel.

Durante il corso i partecipanti hanno espresso l’interesse e la volontà di prendere parte in futuro ad altre iniziative di questo genere con l’obiettivo di continuare ad aggiornarsi. Infatti, come dichiara il Dottor Roberto Morello, Direttore di Accademia Chefs, “Questo è solo il primo appuntamento della nuova iniziativa accordata con l’Associazione Albergatori Riviera delle Palme. Siamo aperti a tutte quelle iniziative che abbiano l’obiettivo di aiutare le aziende del territorio che vogliono incrementare la propria competitività”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.