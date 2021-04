CAMERANO – Il ritorno a scuola degli studenti marchigiani e la qualità dell’aria negli spazi comuni al chiuso, questi i temi al centro dell’evento live streaming in programma per mercoledì 14 aprile alle 18 e organizzato da Fellowes Brands Italia, leader globale nella produzione e distribuzione di soluzioni per l’ufficio che ha recentemente raggiunto le 100 mila installazioni di purificatori AeraMax Pro negli istituti scolastici.

Fruibile gratuitamente a tutti gli interessati dalla pagina Facebook dell’azienda (@Fellowes Brands) con possibilità di interagire tramite chat, il webinar si intitola “Ripartiamo in sicurezza: l’importanza della purificazione dell’aria per la protezione delle nostre scuole”.

All’evento, condotto dalla giornalista e blogger sangiorgese, Beatrice Silenzi, interverranno:

Alberto Izzotti, Professore di Igiene, Medicina Preventiva e Salute Pubblica (Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS – Genova e Università di Genova)

Professore di Igiene, Medicina Preventiva e Salute Pubblica (Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS – Genova e Università di Genova) Roberta Ciampechini, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “G. Galilei” (Macerata)

Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “G. Galilei” (Macerata) Fabio Mercolini, National Account Manager per Fellowes Brands Italy

L’iniziativa fa parte di una campagna integrata, iniziata il mese scorso, e finalizzata a creare nel pubblico marchigiano una sensibilità circa il tema della purificazione dell’aria, ritenuto fondamentale dalla comunità scientifica per la ripartenza delle scuole e delle attività socio-economiche di carattere pubblico e privato.

“L’epidemia ci ha ricordato che l’aria è la prima cosa che condividiamo con gli altri negli ambienti chiusi, come aule, uffici e sale riunioni – sottolinea Paolo Leonardi, Amministratore Delegato di Fellowes Brands Italia – Ormai da anni investiamo in attività di ricerca sulla qualità dell’aria per prevenire infezioni, causate dalle inalazioni di agenti patogeni fluttuanti negli ambienti chiusi. Un approccio scientifico, garantito dalla costante conduzione di ricerche e test da 10 anni a questa parte, che ci ha aiutato ad acquisire la leadership nel settore dei purificatori d’aria, con macchinari in grado di abbattere il 99,99% dei virus presenti in un’aula in circa mezz’ora”

Dalla ricerca alla distribuzione dei purificatori d’aria che nelle Marche è affidata alla Activa s.r.l. di Ancona, realtà molto nota nel settore sanitario, ora partner di Fellowes Brands Italia per la fornitura dei purificatori al mondo della scuola.

