Una nuova puntata di Scienziati nel Pallone con la partecipazione di Nazzareno Perotti, Walter Del Gatto, Giuseppe Buscemi e come ospite l’ex calciatore della Samb Max Fanesi.

Abbiamo parlato sia della partita contro il Cesena che della situazione societaria, approfondita anche da un ulteriore colloquio che abbiamo avuto con Niko Sarris della Powergrass, ditta credtrice della Samb per i lavori allo stadio di quest’estate. In collegamento anche un responsabile della ditta Cm.Ge. di Martinsicuro, azienda che ha venduto le macchine per la manutenzione del campo, ora sequestrate dal giudice. Il responsabile Giuseppe Di Felice: “Senza le attrezzature il campo si puà rovinare irreparabilmente”. Dura cartolina di Buscemi che evidenzia situazioni e nomi comuni tra la situazione della Samb e alcuni tentativi di scalata all’Ascoli e al Lecco Calcio”.

Contributi anche di Valerio Fagioli di Spazio Samb e di Antonio Di Salvatore.

Conduce Giulia Riccetti.

Domande al numero WhatsApp 388 659 5011

