In diretta alle 18 e 30 non perdere una nuova puntata di Scienziati nel Pallone che vedrà la partecipazione di Nazzareno Perotti, Walter Del Gatto, Giuseppe Buscemi e come ospite l’ex calciatore della Samb Max Fanesi.

Parleremo sia della partita contro il Cesena che della situazione societaria, approfondita anche da un ulteriore colloquio che abbiamo avuto con Niko Sarris della Powergrass, ditta credtrice della Samb per i lavori allo stadio di quest’estate. In collegamento anche un responsabile della ditta Cm.Ge. di Martinsicuro, azienda che ha messo a disposizione i macchinari per la manutenzione del campo dello stadio, con importanti novità .

Contributi anche di Valerio Fagioli di Spazio Samb e di Antonio Di Salvatore.

Conduce Giulia Riccetti.

Domande al numero WhatsApp 388 659 5011

