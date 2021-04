SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Uniweld Sambenedettese Basket sarà al via del Campionato Nazionale Under 16 Eccellenza che inizierà nel fine settimana del 17-18 aprile. Grazie al sostegno del Main Sponsor Uniweld la Sambenedettese Basket ha deciso di premiare l’impegno dei propri tesserati che non è mai mancato durante questa stagione tribolata, in cui i ragazzi si sono anche allenati individualmente all’aperto nei mesi più rigidi, chiedendo alla federazione l’upgrade dal campionato regionale a quello di eccellenza.

La Uniweld è stata inserita nel sottogruppo B insieme a Montegranaro, Civitanova e Ancona. Le prime due classificate sfideranno poi le prime due squadre del sottogruppo A (Delfino Pesaro, VL Pesaro, Senigallia e Jesi) per la qualificazione alle finali scudetto.

Il campionato si svolgerà nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari Covid (compresi cicli di tamponi periodici a tutto il gruppo squadra) a porte chiuse, ma tutte le gare della Uniweld Sambenedettese Basket verranno trasmesse in diretta streaming in alta qualità sulla piattaforma www.swishlive.tv

ROSTER UNIWELD SAMBENEDETTESE BASKET

Bruni Davide Ottone

Carboni Davide

Cavallin Davide

Del Prete Lorenzo

Del Zompo Morgan

Di Franceschino Leonardo

Di Girolamo Daniele

Di Monte Emanuele

Maiorana Liga Alessandro

Maiorana Liga Antonio

Marconi Davide

Marcozzi Jacopo

Marozzi Flavio Maria

Piciacchia Ruggero

Radaelli Leonardo

Roccasecca Emauele

Traini Giorgio

Coach: Bernardino Micucci e Vincenzo Romano

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.