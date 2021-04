Per la sua competitività e affidabilità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Premiata una realtà del territorio.

La Redorange insignita per il secondo anno consecutivo del riconoscimento “Industria Felix” per la sua competitività e affidabilità.

La 31esima edizione di “Industria Felix” ha individuato 42 imprese italiane meritevoli dell’Alta Onorificenza, sulla base dalle performance aziendali. La Redorange è stata premiata tra le migliori start up innovative operanti nella regione Marche.

La cerimonia di Conferimento dei premi, che solitamente si svolgeva a Palazzo Re Enzo (BO), si è tenuta in modalità digitale. Il premio, per l’azienda di San Benedetto del Tronto è stato consegnato, al direttore generale, Riccardo Rossi, che si è dichiarato fiero del riconoscimento ottenuto, frutto dell’impegno di tutto il team che, in questi anni, ha mostrato tutto il suo valore. Alla base del successo, una crescita costante basata sulla ricerca, sullo sviluppo, sul miglioramento e la formazione continua.

