PORTO SAN GIORGIO – Il week end del 24 e 25 aprile a Porto San Giorgio si arricchisce di un momento di grande significato, soprattutto perché posto all’inizio della stagione turistica, per un lancio importante di uno spettacolare sport olimpico. Sabato 24 si terrà un clinic di alta specializzazione di beach volley femminile, organizzato dalla Asd King of the beach di Porto San Giorgio e diretto da Roberto Viscuso, già allenatore di Cicolari, Fanella, Campanari, Gioria, Momoli, Casuscelli e Reniero in campo femminile e di Ghiurghi, Mascagna, Tomatis, Cordovana, Fenili e Giumelli in quello maschile.

Il clinic, che si avvarrà anche della docenza di Alessandro Lucchi, allenatore di Benazzi-Breidenbach, coppia campione d’Italia nel 2020, tratterà della difesa sullo stacco da muro, tecnica e tattica di squadra e sull’attacco piazzato, laterale e centrale in base alle diverse situazioni di gioco. Il programma dei lavori si aprirà alle 9, quando nella sala consiliare del comune di Porto San Giorgio si terrà una lezione teorica sugli argomenti del clinic, per poi proseguire alle 11 allo stabilimento balneare “Amorino”, concessione numero 55, con la lezione pratica sulla difesa di squadra.

Prima di pranzo ci sarà un momento dedicato a tutti gli allenatori di beach volley che avranno un question time con Roberto Viscuso, che risponderà alle domande dei tecnici. Alle 15.30, dopo la pausa per il pranzo, si terrà la lezione pratica sull’attacco piazzato e a seguire domande e risposte. Le corsiste (massimo 24, visto che la partecipazione sarà a numero chiuso) riceveranno il video completo della prima partita e avranno la possibilità a fine incontro di avere un meeting con uno dei docenti del corso come correzione sui temi del clinic. Informazioni e iscrizioni al numero 393-3364325 o per posta elettronica inviando una e-mail all’indirizzo kingofthebeachitalia@gmail.com.

Domenica 25 aprile, invece, a coronamento di questo importante week end che anticipa l’estate, i campi dello stabilimento “Amorino” dalle ore 9 ospiteranno le gare della tappa del campionato italiano di beach volley per società per le categorie Gold, Silver e Under 18.

