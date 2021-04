Nonostante le difficoltà i calciatori sono grati a coloro che stanno dando una mano in qualsiasi modo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono momenti difficili, calcistici ma perlopiù societari, in Riviera.

La Samb l’11 aprile ha perso in casa contro il Cesena per 2 a 0 ma più che la sconfitta al “Riviera delle Palme” preoccupa la crisi societaria che si protae da tempo e che non sembra trovare una soluzione.

Nonostante tutto ciò, i calciatori rossoblu sono molto grati a coloro che a San Benedetto stanno facendo di tutto per dare una mano nelle spese quotidiane.

Giocatori e staff hanno voluto ringraziare pubblicamente con uno striscione eloquente: “Grazie sambenedettesi”.

Il Capitano Maxi Lopez ha postato su Instagram la testimonianza d’affetto verso i cittadini di San Benedetto.

Tutti, ovviamente, auspicano un lieto fine ma i giorni che arriveranno saranno sicuramente molto duri: unica certezza la vicinanza dei tifosi che non mancherà mai.

