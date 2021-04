Samb-Cesena | Giornata 35 serie C girone B | Stadio Riviera Delle Palme ore 15

Foto Emanuela Chiappani

Formazioni:

Samb (4-3-2-1): Nobile; Fazzi, Biondi, D’Ambrosio, Goicoechea; Rossi, Angiulli, Liporace; Botta, Babic, Lescano. A Disp.: Laborda, Fusco, Trillò, Enrici, Di PAsquale, Chacon, Maxi Lopez, Cristini, Bacio Terracino, Scrugli, De Ciancio. Allenatore: Paolo Montero.

Cesena (4-3-3): Nardi; Longo, Ricci, Ciofi, Favale; Collocolo, Di Gennaro, Capellini; Bortolussi, Caturano, Russini. A Disp.: Benedettini, Zapppella, Zecca, Munari, Nanni, Tonetto, Petermann, Sorrentino, Vallocchia, Lepri, Fabbri. Allenatore: William Viali.

Arbitro: Mario Saia di Palermo (Maninetti/Feraboli). Quarto Uomo: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

Note:

Marcatori: 30′ Collocolo (C), 33′ Capellini (C)

Ammoniti: Rossi (S), Capellini (C), Goicoechea (S)

Espulsi:

Angoli: 2-3

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Samb in campo con un modulo che balla fra il 4-4-2 e i due trequartisti dietro la punta, con Botta che parte inizialmente sulla linea dei centrocampisti ma che in fase offensiva si trasformerà verosimilmente in 4-3-2-1 con l’argentino a supportare il croato Babic e il suo connazionale Lescano.

9′ Primo squillo Samb, bel dialogo fra Botta e Babic col croato che fa la sponda per l’inserimento in area dell’argentino che si distende ma calcia debolmente e Nardi blocca.

11′ Ci prova Angiulli a calciare dalla lunga distanza, ma scivola e il pallone finisce fuori.

15′ Cross in area di Favale e Bortolussi gira col mancino, palla fuori di pochissimo!

18′ Gran parata di Nobile su conclusione ravvicinata di Bortolussi! Gran parata!

24′ Cross in area di Goicoechea, Lescano stoppa e si gira ma il suo tiro è rimpallato.

28′ Bortolussi prende il fondo e crossa dalla sinistra, in mezzo Favale prova addirittura il colpo dello “Scorpione” col tacco ma la palla è fuori.

30′ GOL DEL CESENA. Collocolo prende palla poco dopo il centrocampo, resiste a tutti, arriva appena dentro l’area e scocca un tiro imprendibile sotto l’incrocio. Bianconeri avanti.

33′ CESENA ANCORA IN GOL. Caturano dentro per Bortolussi che fa la sponda in area per l’inserimento di Capellini che infila ancora Nobile: 2-0 Cesena al Riviera.

37′ Botta con uno spiovente in area da punizione da posizione defilata. Nardi smanaccia in angolo.

38′ Botta dalla bandierina batte al limite dell’area per l’accorrente Angiulli che spara una cannonata: fuori di poco!

45′ Finisce il primo tempo, Samb sotto di due gol a fine primo tempo.

