SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Si comunica che sarà chiuso al transito il tratto di strada compreso nell’intersezione di via Leopardi e via San Francesco, dal 12 al 18 aprile per lavori di efficientamento energetico”.

Così il Comune di Acquaviva Picena, in una nota diffusa il 10 aprile.

Il transito veicolare sarà deviato in via Padre F. Angellotti.

