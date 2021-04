SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Croce Verde di San Benedetto del Tronto organizza dal 19 aprile al 5 maggio un corso di Primo Soccorso online.

Si precisa che le lezioni potranno comodamente essere seguite da casa previa richiesta di iscrizione da far pervenire alla Croce Verde contattando il numero 0735584421 prima possibile.

Il corso è aperto a tutta la popolazione ed è completamente gratuito: anche le aziende interessate potranno usufruirne per formare i propri dipendenti. Al termine dello stesso verranno rilasciati attestati di frequenza ai richiedenti che saranno completamente gratuiti per tutti coloro che decideranno di iscriversi come soci.

Un accorato appello viene rivolto a tutta la comunità picena, dopo un anno così duro, affinche’ nuove forze decidano di intraprendere la strada del volontariato: l’Associazione è stata messa a durissima prova ed agli operatori è stato chiesto l’impossibile, pertanto sarebbe necessario arruolare nuovi Volontari che possano alleggerire i turni degli attuali.

Essere Volontario significa donare anche solo due ore a settimana, l’associazione ha bisogno di tutti, giovani ed anziani compresi: innumerevoli sono le attività oltre al soccorso sanitario ovvero protezione civile, servizio disabili, centralinisti, trasporti sanitari e tanto altro ancora.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.