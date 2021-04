RIPATRANSONE – Da più di un anno il mondo si è fermato, le piazze si sono svuotate e i paesi sono diventati ancora più silenziosi. Viviamo un presente sospeso, in attesa di superare le conseguenze dovute alla pandemia.

Nel rispetto più profondo per il periodo storico che stiamo vivendo e delle restrizioni imposte per superarlo, Ripatransone ha voluto trovare il modo per non perdere il senso di comunità che crea l’evento che più rappresenta la Città e che anima da secoli l’Ottava di Pasqua ripana ma che nel 2021, per il secondo anno consecutivo, non si svolgerà. Con questi presupposti, sono nati due progetti che “infiammeranno” i canali social di Ripatransone domani, domenica 11 aprile. Se i nostri tempi impongono il distanziamento, saranno infatti i social a provare a colmare il distacco.

Si tratta di due video con finalità e momenti di diffusione differenti nel corso della giornata.

La prima clip è un vero e proprio omaggio al Cavallo di Fuoco ed alla comunità ripana tutta, da parte della Confraternita della Madonna di San Giovanni e dell’Amministrazione Comunale.

L’intento è quello di rievocare il Cavallo di Fuoco attraverso immagini, suoni e suggestioni dell’evento, omaggiando anche artisti ed autori ripani che hanno celebrato lo spettacolo attraverso le loro opere. Il filmato vuole essere uno strumento per celebrare, seppur virtualmente, la Festa dell’Ottava di Pasqua per mezzo del suo spettacolo simbolo, emblema del legame dei ripani con la terra natia. Un connubio di emozioni e ricordi di quanto già vissuto che si tramutano in attesa del Cavallo di Fuoco che verrà, quello che tornerà ad infiammare le piazze Matteotti e Condivi nonché i cuori dei ripani. La regia del video rievocativo è stata affidata a Mauro Piergallini e al suo studio di produzione Noon Multimedia, già autore di diverse video-realizzazioni per Ripatransone. Il filmato sarà caricato sui canali social Visit Ripatransone (Facebook, Instagram e YouTube) a partire dalla mattinata di domani, come a scandire i momenti salienti della giornata di Festa che, in genere, iniziano proprio dalle prime ore del giorno. Fondamentale per la realizzazione del progetto è stato il contributo di sponsor privati quali la Sia S.p.A. e la Conserviera Adriatica S.p.A.

Il Cavallo di Fuoco, poi, si “accende” quando cala il sole e gli animi dei ripani e degli amanti dello Spettacolo sono pronti ad accoglierne la propria luce. E proprio la parola lūmĕn, luce in latino, è stata scelta come titolo della clip che andrà on air in streaming, sempre sui canali Visit Ripatransone alle ore 21:30 di domani, domenica 11 aprile, allo stesso orario in cui in genere prende vita lo spettacolo folcloristico-pirotecnico. Si tratta di un video evocativo – con il patrocinio della Confraternita della Madonna di San Giovanni e del Comune di Ripatransone – nato dall’idea di due architette ripane, Chiara e Francesca Girolami. Tornate in Città nel 2020 dopo esperienze internazionali, le sorelle Girolami sono spinte dalla convinzione che il ricchissimo patrimonio culturale e architettonico della zona vada riattivato e rivitalizzato attraverso i linguaggi del nostro tempo, mantenendo la forza della sua identità storica e allo stesso tempo acquisendo quel linguaggio contemporaneo che lo inserisce in un contesto globale. Ad affiancarle nel progetto anche altri professionisti, tutti ripani, tornati anch’essi nel piceno negli ultimi tempi, dopo anni di esperienze di lavoro in Italia e all’estero, e animati dall’amore comune per Ripatransone: l’art director Andrea Castelletti, l’artista e curatore Alex Urso e la comunicatrice Maria Ida Maroni; con la direzione tecnica del batterista ripano di successo Marco Lanciotti, il videomaker Edoardo Lupacchini e il light designer Alberto Belluco.

Per la riuscita dell’operazione, fondamentale è stato anche il supporto di alcuni sponsor privati, che hanno creduto nel progetto. Oltre alla Confraternita della Madonna di San Giovanni e al Comune di Ripatransone, già citati, troviamo: la Bcc di Ripatransone e Fermano, Ediltesino Group, Mgm System, Infissi Nespeca, Le Caniette, Estetica Integrata di Fiorella Castelli e l’Avis Comunale di Ripatransone. E gli sponsor tecnici: Palazzo Illuminati Luxury Room, Avis Bikers dei Colli Ripani, Sdg On Stage e Macelleria Fratelli Piunti.

La clip è ambientata interamente in Piazza Condivi, la piazza dove si svolge lo spettacolo pirotecnico, per chi conosce la Manifestazione. L’obiettivo è quello di creare un momento di condivisione e unione, anche se online, intorno alla festa che in genere illumina e infiamma Ripatransone e tutto il territorio piceno e che unisce la comunità.

La clip vuole essere anche un omaggio al mondo dell’arte e dello spettacolo che tanto sta soffrendo in questi mesi, e che nella performance sarà protagonista: la ballerina e coreografa ripana Veronica Vagnoni danzerà nel video e i suoi movimenti saranno impreziositi da fasci di luce che evocano le scintille del Cavallo che cadono a terra e si spengono nel buio. lūmĕn è quindi uno spettacolo che vuole rischiarare quel buio della notte e, metaforicamente, donare speranza e vicinanza in un periodo storico di precarietà come quello che stiamo vivendo.

“L’amministrazione comunale è felice di sapere che la giornata dell’Ottava di Pasqua ripana quest’anno sarà comunque ricca di eventi che animeranno la comunità, anche se attraverso degli schermi di pc, tablet o smartphone. È bello sapere che i canali social della Città saranno gli strumenti attraverso i quali tali iniziative potranno arrivare a tutti, per ricordare o evocare il nostro Cavallo di Fuoco. Ringrazio quindi coloro che ci hanno messo impegno e passione o che semplicemente si sono messi a disposizione con entusiasmo: dalla Confraternita della Madonna di San Giovanni alle Parrocchie dei Santi Gregorio Magno e Niccolò e dei Santi Benigno e Michele Arcangelo, nella persona del parroco Don Nicola Spinozzi, dai privati che hanno creduto nei progetti ai ragazzi ripani che hanno dedicato tempo e idee nella realizzazione di questi progetti che valorizzano la nostra Festa più conosciuta, così come l’intero territorio ripano” dichiara il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

