Il primo cittadino: “L’amministrazione porterà avanti il confronto con le forze imprenditoriali disposte a unirsi per il futuro della squadra di calcio della città”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Comune di San Benedetto diffusa il 9 aprile.

Il Sindaco Pasqualino Piunti, accompagnato dall’Assessore Pierfrancesco Troli, si è recato questa mattina presso il Tribunale di Ascoli Piceno per un incontro con il giudice Francesca Calagna e con il Presidente del Tribunale Luigi Cirillo.

Il primo cittadino ha confermato la piena disponibilità dell’amministrazione comunale nel portare avanti tutte le azioni consentite per risolvere il delicato momento che sta vivendo la Sambenedettese Calcio. Nonostante il pochissimo tempo a disposizione, l’obiettivo resta quello di garantire la salvaguardia del titolo sportivo e della categoria. Per questo motivo, l’amministrazione porterà avanti il confronto con le forze imprenditoriali disposte a unirsi per il futuro della squadra di calcio della città.

