SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Per consentire l’esecuzione di lavori di realizzazione di una nuova condotta acque chiare in via Leone Curzi, da martedì 13 aprile sarà in vigore il divieto di sosta su ambo i lati di via Leone Curzi da via Sigismondo Damiani fino a Piazza Cerboni con contestuale istituzione del senso unico alternato”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 9 aprile.

