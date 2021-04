GROTTAMMARE – Entro il 15 maggio è possibile presentare domanda per l’ottenimento di borse di studio ministeriali da 200 euro assegnabili a studentesse e studenti residenti sul territorio regionale, iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 presso gli istituti statali o paritari della scuola secondaria superiore di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

In base alle disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione, La Giunta regionale (dgr 370 del 29/03/2021) ha approvato i criteri e le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e ha determinato l’importo unitario della borsa di studio in 200 euro. Per l’ammissione al beneficio è necessario che l’ indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità, riferito alla famiglia di appartenenza, non sia superiore a 10.632,94 euro.

Le domande vanno presentate al Comune di residenza. L’avviso integrale e il modulo di domanda sono pubblicati nella sezione “Avvisi pubblici” del sito istituzionale.

