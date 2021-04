PORTO D’ASCOLI-Il Porto d’Ascoli Calcio comunica di aver perfezionato il tesseramento del centrocampista classe 1987 Gabriele Puglia, che torna in Riviera dopo le due stagioni vissute al Grottammare (2005/06 e 2006/07 in Serie D Girone F) ed alla Sambenedettese (2011/12 e 2012/13 in Serie D Girone F) e ritrova gli ex compagni Giordano Napolano ed Henry Shiba.

Per lui tante presenze in Serie D con diverse maglie e anche 5 apparizioni in Serie C tra Giulianova e Padova.

Il Porto d’Ascoli Calcio da dunque il benvenuto a Puglia, che grazie alla sua esperienza potrà rivelarsi un grande valore aggiunto per il gruppo biancoceleste.

Ufficiale anche l’ingaggio del difensore centrale classe 1998 Mattia Fabrizi, che aveva iniziato la stagione da capitano all’Alba Adriatica. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli Calcio 1898, ha disputato 5 campionati d’Eccellenza consecutivi con il club abruzzese (Alba Adriatica) e già 10 gol realizzati nella sua breve carriera.

Il Porto d’Ascoli Calcio accoglie con soddisfazione l’arrivo di Fabrizi, giovane di ottima prospettiva che ora avrà la possibilità di mettersi in mostra con la nuova maglia biancoceleste.

I due nuovi rinforzi saranno molto utili alla causa biancoceleste in vista dell’imminente inizio del mini-campionato d’eccellenza Marche.

ECCELLENZA MARCHE 2021-LA RIPARTENZA:

Sono 12 le squadre di Eccellenza marchigiana che hanno comunicato la loro volontà di ripartire per giocarsi un posto in serie D nella prossima stagione calcistica 2021/22.

Si tratta di Anconitana, Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli, Atletico Gallo Colbordolo, Forsempronese, GROTTAMMARE, Jesina, Montefano, PORTO D’ASCOLI, Sangiustese, Valdichienti Ponte e Vigor Senigallia.

Hanno invece deciso di non partecipare 6 società: Biagio Nazzaro Chiaravalle, Fabriano Cerreto, Marina, San Marco Servigliano Lorese, Urbania ed Urbino (che comprende anche l’ex Atletico Alma Fano).

Le 12 squadre al via sono state divise in 2 gironi da 6 ciascuno, con gare di andata e ritorno. Le vincenti si affronteranno per la sfida finale che determinerà la vittoria del campionato Regionale di Eccellenza 2021. Non ci saranno retrocessioni.

Ecco (sotto) i 2 mini Gironi (A e B) da 6 squadre ciascuno:

GIRONE A: Anconitana, Atletico Gallo Colbordolo, Forsempronese, Jesina, Montefano e Vigor Senigallia.

GIRONE B: Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli, Grottammare, Porto d’Ascoli, Sangiustese e Valdichienti Ponte.

La vincente del girone A affronterà la 2a classificata del girone B e viceversa con gare da 90 minuti con eventuali supplementari e rigori.

Finale unica in campo neutro.

Dal Coni è arrivata la dichiarazione di preminente interesse nazionale del campionato e la pubblicazione sul suo sito dei calendari di tutte le Regioni.

Programma 1a giornata d’andata Girone A di domenica 11 aprile 2021 alle ore 16:

Forsempronese-Montefano

Jesina-Anconitana

Vigor Senigallia-Atletico Gallo Colbordolo

Programma 1a giornata d’andata Girone B di domenica 11 aprile 2021 alle ore 16:

Atletico Azzurra Colli-Atletico Ascoli

Grottammare-Sangiustese

Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte che sarà diretta da: Alessio Ercoli di Fermo, coadiuvato dagli assistenti: Marco Viglietta ed Alessandro Pascoli, entrambi di Macerata.

Sotto il Mini-Calendario completo in pdf di entrambi i Gironi (A e B).

Mini Calendario Eccellenza Marche Girone A

Mini Calendario Eccellenza Marche Girone B

Gare di Play–Off

La squadra 1a classificata del Girone A disputa una gara di sola andata sul proprio terreno di gioco contro la squadra 2a classificata del Girone B;

La squadra 1a classificata del Girone B disputa una gara di sola andata sul proprio terreno di gioco contro la squadra 2a classificata del Girone A.

Qualora al termine dei tempi regolamentari in ognuna delle succitate gare dovesse persistere il risultato di parità, si procederà nel modo seguente:

verranno disputati 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e persistendo ulteriore parità verranno battuti i calci di rigore nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Gara di Finale (in programma domenica 13 o 20 giugno 2021):

Le 2 squadre vincenti le gare sopra citate disputano un’unica gara, in campo neutro (da definire).

Qualora al termine dei tempi regolamentari dovesse persistere il risultato di parità si procederà nel modo seguente:

verranno disputati 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e persistendo ulteriore parità verranno battuti i calci di rigore nel rispetto delle vigenti disposizioni.

La squadra che avrà vinto la gara finale acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2021/22.

CLASSIFICA IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO:

In caso di parità di punteggio fra 2 o più squadre al termine di ognuno dei 2 gironi del Campionato di Eccellenza, si procederà alla compilazione della c.d. “classifica avulsa” fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

A) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate;

B) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

C) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

D) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

E) del sorteggio.

Con la ripartenza del Campionato arriva anche il 1°cambio di panchina, la Sangiustese (che il Grottammare ospiterà al Pirani nella 1a giornata del Girone B d’Eccellenza Marche) ha esonerato il tecnico Manolo Manoni (che nelle precedenti 4 stagioni aveva guidato il Grottammare), sostituendo con un altro ex allenatore del Grottammare: Roberto Vagnoni (che la scorsa stagione poi interrotta dal virus alla guida del San Nicolò Notaresco che ha chiuso 3°nel Girone F di Serie D dopo essere stato per un lungo periodo in testa al Campionato).

Ecco l’elenco ufficiale delle 12 squadre dell’ECCELLENZA MARCHE 2021 ed i loro rispettivi allenatori

ANCONITANA (Squadra di Ancona che rappresenta la famosa e storica società dorica che partecipò a 2 Campionati di Serie A e nel 1994 quando militava in Serie B raggiunse la finale [poi persa contro la Sampdoria di Gullit e Mancini] della Coppa Italia principale. La stagione è giunta 2a in Eccellenza Marche) Allenatore: Marco Lelli.

ATLETICO ASCOLI (Squadra di Ascoli Piceno, rappresenta l’ex Ciabbino ; neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B) Allenatore: Antonio Aloisi.

ATLETICO AZZURRA COLLI (Squadra di Colli del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 12a in Eccellenza Marche Girone B) Allenatore: Peppino Amadio.

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (Squadra di Petriano, comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunto 3°in Eccellenza Marche) Allenatore: Gastone Mariotti

FORSEMPRONESE (Squadra di Fossombrone, comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunta 6a in Eccellenza Marche ed ha vinto la Coppa Italia Regionale, battendo in finale il Porto d’Ascoli. E’la sua 23a partecipazione al massimo Campionato Regionale, un record assoluto nelle Marche) Allenatore: Michele Fucili

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione giunto 14°in Eccellenza Marche. Sarà la sua 14a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Massimiliano Zazzetta.

JESINA (Squadra di Jesi, comune in provincia di Ancona. Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 18a ed ultima) Allenatore: Marco Strappini

MONTEFANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione giunto 5°in Eccellenza Marche). Allenatore: Roberto Lattanzi.

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione è giunto 4°in Eccellenza Marche ed ha disputato la finale della Coppa Italia Regionale, venendo sconfitto dalla Forsempronese. Sarà la sua 7a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Davide Ciampelli.

SANGIUSTESE (Squadra di Monte San Giusto, comune in provincia di Macerata. Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 15a) Allenatore: Roberto Vagnoni (che ha rilevato Manolo Manoni, esonerato durante l’interruzione del Campionato)

VALDICHIENTI PONTE (Squadra di Morrovalle [Macerata] e gioca le sue gare interne al Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]. La scorsa stagione giunto 10°nel suo primo Campionato d’Eccellenza Marche). Allenatore: Luigi Giandomenico

VIGOR SENIGALLIA (Squadra di Senigallia [Ancona]. La scorsa stagione giunta 7a in Eccellenza Marche). Allenatore: Aldo Clementi.

In neretto le squadre che hanno già sostituito l’allenatore iniziale.

CAMPI DI GIOCO SQUADRE ECCELLENZA MARCHE 2021:

ANCONITANA: Stadio del Conero, Frazione Varano, Via Cameranense-Ancona

ATLETICO ASCOLI: Stadio Picchio Village, Strada della Bonifica, 8- Ascoli Piceno

ATLETICO AZZURRA COLLI: Comunale Colle Vaccaro, Via Colle Vaccaro-Colli del Tronto (Ascoli Piceno)

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Comunale Gallo di Petriano, Via Mulino del Passo- Petriano (Pesaro-Urbino)

FORSEMPRONESE: Comunale Marcello Bonci, Via Oberdan – Fossombrone (Pesaro-Urbino)

GROTTAMMARE 1899: Comunale Filippo Pirani, Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

JESINA: Comunale Pacifico Carotti, Via Cavallotti 39- Jesi (Ancona)

MONTEFANO: Comunale “Dell’Immacolata”, Via Imbrecciata – Montefano (Macerata)

PORTO D’ASCOLI: Comunale Ciarrocchi, Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

SANGIUSTESE: Comunale La Croce, Via La Croce – Montegranaro (Fermo)

VALDICHIENTI PONTE: Comunale Villa San Filippo, Via Magellano- Monte San Giusto (Macerata)

VIGOR SENIGALLIA: Comunale Goffredo Bianchelli, Via Montenero – Senigallia (Ancona)

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.